Pallavolo: Italia maschile sconfitta dall'Iran in amichevole

Si chiude con una sconfitta la prima gara stagionale in Italia per la Nazionale maschile, che in Val di Fiemme è stata superata, al termine di un match intenso, 3-2 (23-25, 25-18, 14-25, 25-21, 15-11) dall'Iran, nell'incontro amichevole disputato presso il Pala Arpad Weisz. Per questa gara, la seconda ufficiale dopo la partita giocata e vinta 3-1 a Monaco di Baviera contro la Germania lo scorso 25 maggio, il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi ha schierato la diagonale Boninfante-Romanò, Bottolo e Sani schiacciatori, Anzani e Cortesia centrali e Laurenzano libero. L'Iran, invece, ha cominciato la gara con Arshia Behnejad al palleggio e Bardiya Saadat opposto. Matin Ahmadi e Yousef Kazemi Poshtpari i centrali, Ali Haghparast e Ehsan Daneshdoust schiacciatori e Arman Salehi libero. De Giorgi ha quindi confermato il giovane Boninfante al palleggio che aveva esordito meno di una settimana fa nella gara di Monaco di Baviera, regalando all'azzurro anche l'emozione dell'esordio davanti al pubblico italiano con la maglia della Nazionale maggiore. L'Italia, da parte sua, ha giocato una buona gara, anche se alcune fasi di gioco devono essere assimilate da tutto il gruppo. Da segnalare la centesima presenza in Nazionale per lo schiacciatore azzurro Mattia Bottolo. Sabato alle 18:30 a Padova, la Nazionale tricolore scenderà nuovamente in campo contro l'Iran, nel Bper Test Match "Memorial Pasinato", in programma alla Kioene Arena.