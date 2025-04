Pallavolo: A/1 donne, Milano è la prima finalista per lo scudetto

Una grande Paola Egonu, top-scorer del match con 25 punti e il 29% di efficienza in attacco, trascina la Numia Vero Milano alla vittoria per 3-1 (16-25, 25-22, 25-22, 25-17) sulla Savino Scandicci in gara-3 della semifinale dei play off, e quindi al successo per 3-0 nella serie, che vale un posto nelle finali scudetto. Per Scandicci, la stagione non è comunque finita: appuntamento al 3-4 maggio alla Final Four di Champions League di Istanbul, in cui affronterà prima il VakifBank in semifinale e poi, eventualmente, una tra Milano e Conegliano in finale. Nell'altra gara-3 di oggi delle semifinali scudetto, la Prosecco Doc Imoco Conegliano supera l'Igor Gorgonzola Novara per 3-1 (16-25, 25-18, 25-11, 25-15) davanti al tutto esaurito ormai abituale del Palaverde. Ora la serie è 2-1 per le 'Pantere' venete, con gara-4 in programma mercoledì 9 dalle 20.30 al Pala-Igor.