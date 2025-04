Pallanuoto, Superfinal World Cup: Italia supera Giappone

Il Setterosa regola con un netto 26-17 il Giappone nella semifinale per il quinto posto della SuperFinal della World Cup a Chengdu, in Cina. Ritmi elevatissimi, gara divertente e ricca di gol. Otto sono di Giustini, premiata come mvp del match. Ranalli e Di Maria calano il poker mentre Bettini serve assist a profusione. La nazionale di Carlo Silipo - bronzo europeo a Spalato 2022 ed iridato a Fukuoka 2023 - torna in acqua nella domenica di Pasqua, alle ore 5:45 italiane (11:45 in Cina) con l'Australia, che ha superato la Cina 16-14, nella finale per il quinto posto: il match sarà trasmesso in differita alle 8:30 su Raisport HD. "È stata una partita difficile da interpretare perché il Giappone gioca in un modo che non fa parte dei nostri canoni classici della pallanuoto. È importante affrontare queste situazioni: giocare contro di loro offre tanti spunti. Vedere 43 gol in una partita non so quanto possa essere interessante. Ad ogni modo dobbiamo affrontare queste partite con lo spirito dimostrato dalle ragazze. Sono state molto concentrate, soprattutto in attacco hanno giocato bene come anche ieri contro la Grecia. C'è da migliorare qualcosa in difesa, ma i progressi arriveranno lavorando con la squadra più a lungo".