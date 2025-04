Pallanuoto: Super Final World Cup alla Grecia, Setterosa chiude sesto

Il Setterosa tiene testa all'Australia e chiude al sesto posto la SuperFinal della World Cup a Chengdu, in Cina. La squadra di Carlo Silipo, bronzo agli Europei di Spalato 2022 e ai Mondiali di Fukuoka 2023, gioca alla pari con le aussie, comanda il gioco per lunghi tratti (avanti anche di 2 gol) e si arrende soltanto ai rigori. I tempi regolamentari si chiudono 10-10 con il gol del pareggio realizzato dall'australiana che gioca a Rapallo Olivia Mitchell a 36" dalla sirena. Dai cinque metri le australiane non sbagliano un tiro e le azzurre sbagliano con Cordovani (parata) e Cergol (palo). Finisce 14-13 per l'Australia. Nella finale per il settimo posto il Giappone supera la Cina 18-7. L'Olanda conquista la medaglia di bronzo battendo 10-8 la Spagna nella finale per il terzo posto. La Grecia alza la coppa al cielo: nella finale per il primo posto strapazza l'Ungheria 13-9 con le triplette di Plevritou e Siouti e soprattutto un terzo tempo perfetto, in cui realizza sei gol pesantissimi che la proiettano a +5 (12-7) e irragiungibile dalle magiare negli ultimi otto minuti.