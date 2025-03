Pallanuoto, A1: Telimar batte Ortigia, sorpasso in classifica

La vendetta sportiva è stata servita. Dopo la sconfitta del girone d'andata, Il Telimar Palermo porta a casa il derby con l'Ortigia, nella ventunesima giornata di A1 di pallanuoto, alla piscina "Paolo Caldarella" di Siracusa. Aretusei sconfitti 13-11, nonostante un doppio svantaggio iniziale. Gli ospiti, allenati da Marco Baldineti, restano però lucidi e già nella seconda metà del primo parziale sono sopra di una rete. Il club palermitano prova a scappare diverse volte, portandosi poi sul +2 la prima volta a metà del secondo periodo. La chiave di volta della gara, però, arriva nel terzo tempo: con un break di 3-0 il Telimar allunga definitivamente. Con questa pesante vittoria, figlia anche di una grande prestazione difensiva, la formazione ospite scavalca l'Ortigia in classifica, portandosi all'ottavo posto quando mancano ormai cinque giornate al termine della regular season. "Abbiamo giocato una partita molto buona - commenta il miglior giocatore del match, l'attaccante Jake Muscat Melito - siamo stati bravi sia in difesa che in attacco. Abbiamo fatto la differenza nel terzo quarto quando abbiamo preso un vantaggio di 3 gol. Tutti noi eravamo delusi dal risultato della settimana scorsa e volevamo dimostrare a noi stessi che siamo migliori di così. Le prossime partite sono molto importanti, quindi, non dobbiamo perdere questa concentrazione".