Pallanuoto A1. il Catania a Posillipo per sperare ancora

È ora di tirare fuori l'orgoglio per la Nuoto Catania, che si muove in pessime acque della graduatoria di A1 di pallanuoto. Gli etnei, penultimi, domani saranno in acqua alla piscina Scandone di Napoli, ospiti del Posillipo. La formazione campana è in grande crescita grazie anche all'inserimento di due giocatori stranieri (Brguljan e Radulovic) e non perde dalla sfida del 14 dicembre contro la Pro Recco, con 10 punti nelle ultime quattro sfide. I rossazzurri di coach Peppe Dato devono trovare nuove forze mentali per provare a risolvere una stagione fin qui complicatissima. L'ultima uscita casalinga contro Trieste, come se non bastasse, non è stata delle più felici. Nel match d'andata i campani faticarono parecchio, imponendosi con due reti di scarto, lasciando l'amaro in bocca alla NUoto Catania. "Partite come quelle di domani - assicura il giovane Federico Trimarchi, classe 2007 - sono complicate ma allo stesso tempo stimolanti. È un periodo difficile per noi perché stiamo lavorando molto durante la settimana ma non stiamo riuscendo ad esprimere la nostra pallanuoto. Non abbiamo nulla da perdere e per questo motivo domani andremo a Napoli per giocarci le nostre chance fino all'ultimo secondo di partita".