Pallanuoto, A1 donne: Ekipe, con Rapallo inizia ciclo terribile

Big-match, Ekipe Orizzonte contro il Rapallo, con le rossazzurre che ripartono dal primo posto, a quota 36, nella classifica di A1 femminile di pallanuoto, e le liguri terze con 31 punti. "Sicuramente - dice Morena Leone, attaccante dell'Ekipe Orizzonte - sarà una partita bella da giocare. Andiamo incontro a un periodo intenso, ma sarà certamente uno dei più belli della stagione. Ci aspettano la sfida di domani, la trasferta a Trieste e i quarti di finale di Champions. Quindi cercheremo di trovare la concentrazione ideale, perché ci teniamo a fare bene e vogliamo imporre il nostro gioco e aumentare la nostra sicurezza in tutte le fasi della gara. Ogni partita fa storia a sé e di sicuro domani non ci culleremo sul risultato del match vinto in Coppa Italia contro Rapallo".