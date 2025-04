Pallanuoto: A1 donne; all'Ekipe il big-match con la Sis Roma

Nel recupero della diciassettesima giornata della A1 femminile di pallanuoto, l'Ekipe sconfigge 10-7 la Sis Roma, seconda in classifica e dirette inseguitrici delle catanesi, prime. A una giornata dalla fine della regular season, le etnee hanno così conquistato la certezza matematica di chiudere in vetta, prima della fase a eliminazione diretta per la conquista dello scudetto. Partita iniziata in salita per l'Ekipe Orizzonte, con la Sis Roma avanti 2-1 al termine del primo tempo. Riscossa rossazzurra nella fase centrale della gara, con le etnee brave a conquistare la seconda frazione per 3-1 e la terza per 4-1. Ininfluente il 3-2 per la squadra ospite nell'ultimo parziale di gioco. "Sicuramente - ha detto Martina Miceli - non abbiamo iniziato bene la partita e di certo si sono fatte sentire le scorie di tutto quello che ci è successo nelle ultime tre settimane. Non era facile resettare, dopo essere usciti dalla Champions. Comunque era importante vincere e lo abbiamo fatto. Devo dire inoltre che poi le nostre ragazze sono venute fuori e hanno fatto una partita gagliarda e cattiva per come serviva. Penso che il punteggio sia meritato e ci sia poco da dire. Ricominciamo da qui e ci prepariamo ai playoff".