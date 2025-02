Pallanuoto, A1: Catania, sfida salvezza contro l'Onda Forte

Scontro diretto e match cruciale per la Nuoto Catania, che affronta l'unica formazione che la segue nella classifica del campionato di A1 di pallanuoto. Gli etnei domani torneranno in acqua, col morale a mille per il prezioso pareggio colto nella precedente giornata. Dopo il 14-14 in casa contro la Vis Nova, i rossazzurri volano a Roma per il turno infrasettimanale dove sfideranno il fanalino di coda Onda Forte: i romani, attualmente 3 punti dietro i catanesi, nonostante l'ultimo posto hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà qualsiasi squadra grazie soprattutto al montenegrino Moskov attualmente capocannoniere del torneo con 74 reti in 16 partite. I rossazzurri, che fin qui hanno vinto solo contro i romani, devono assolutamente puntare al bis. "Dopo l'ottimo pareggio contro la Vis Nova vogliamo continuare a fare punti - afferma Samuele Catania, attaccante della Nuoto Catania - e sfruttare il momento positivo che stiamo vivendo. La partita di domani non è affatto scontata anzi probabilmente sarà la più difficile del nostro campionato. Servirà tanta lucidità e gioco di squadra, tocca a noi dimostrare che questa categoria ci appartiene".