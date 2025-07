Atletica, Doualla e Castellani trascinano l'Italia all'oro nella staffetta svedese dell'Eyof

Kelly Doualla conquista il suo secondo successo nell'Eyof di Skopye, il festival olimpico della gioventù europea, correndo la prima frazione di 100 metri della staffetta svedese dominata dall'Italia con il tempo di 2'04"57, davanti alla svizzera seconda con 2'05"93 e alla Polonia terza con 2'06"30. Le altre frazioniste azzurre di questa specifica disciplina che si disputa quasi esclusivamente nella categoria under 18, sono state Alessia Succo nella frazione di 200 metri, Laura Frattaroli in quella di 300 e Margherita Castellani in quella dei 400 conclusivi. Oltre a Doualla anche per Castellani è stato il secondo oro della manifestazione dopo quello di ieri mattina sui 200, tra l'altro con la super fatica di correre la semifinale della staffetta nel pomeriggio, ma pure per Succo che proprio ieri ha vinto l'oro nei 100 ostacoli senza peraltro partecipare alla prova di qualificazione della svedese, dove in seconda frazione è stata schierata Isabella Pastore.