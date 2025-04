Pallanuoto, A1: Catania, pari in rimonta con la Florentia

Una rimonta incredibile fino al pari. Nella venticinquesima giornata del campionato di A1 di pallanuoto la Nuoto Catania pareggia davanti al pubblico amico contro la Rari Nantes Florentia, per 12-12. Gli etnei erano sotto di 3 reti a 4 minuti dalla fine. Nel primo tempo gli ospiti fanno 0-2 in avvio ma Riolo e Torrisi trovano rapidamente la parità. I toscani non si fermano riportandosi nuovamente sul +2 annullato puntualmente dagli etnei stavolta con Ferlito e Torrisi entrambi in superiorità (4-4). Nel secondo tempo Vukicevic porta in vantaggio i catanesi che poi però subiscono il gioco fiorentino e subiscono tre reti in rapida successione. A 3 secondi dalla fine del parziale Samuele Catania in controfuga mette dentro il pallone che vale il -1. Al cambio campo il risultato è di 6-7 in favore degli ospiti. La terza frazione di gioco vede la fuga dei fiorentini che oltre il gol subito in inferiorità numerica realizzato da Eugenio Russo trovano tre reti (6-10). Nel quarto tempo i catanesi trovano con orgoglio le energie per realizzare una rimonta ormai insperata: a 4 minuti dal termine Bini realizza il 9-12 che sembra mettere fine alla partita ma Gulisano, Trimarchi ed infine Russo a 30" dal termine completano una rimonta spettacolare che vale il definitivo 12-12.