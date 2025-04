Pallamano: qualif. Mondiali donne, 18 Azzurre convocate per sfide contro Romania

L'Italia della pallamano femminile si prepara a tornare in campo. Acquisito ad ottobre il passaggio dal primo al secondo turno, frutto dei successi su Lussemburgo e Bulgaria, il 9 aprile la Nazionale sfiderà la Romania ne "La Casa della Pallamano" di Chieti per l'andata dei play-off di qualificazione ai Campionati Mondiali 2025. In Abruzzo - con inizio alle ore 18:00 e diretta su Sky Sport Arena - andrà in scena la prima di due partite ravvicinate: le azzurre infatti saranno nuovamente di scena il 13 aprile (ore 18:00), in quell'occasione in trasferta a Bistri?a per la gara di ritorno.