PALLAMANO: EUROPEAN CUP; ERICE IN POLONIA PER SFIDARE GNIEZNO

Secondo appuntamento stagionale di European Cup di pallamano per l'Handball Erice. Domani trasferta polacca per le Arpie, la gara d'andata sul campo dell'Mks Urbis Gniezno, che è attualmente al quarto posto del suo campionato nazionale. Doppia novità per la squadra siciliana, che potrà contare sulla disponibilità immediata di Maxime Struis Kretschmer, terzino olandese, classe 1994, e Lucia Dalle Crode, ala sinistra, classe 1998. "Conosciamo le difficoltà tipiche di una gara in trasferta come questa - osserva il portiere dell'Handball Erice, Daniela Pinto Pereira - che arriva sempre al termine di un viaggio lungo e stancante. Dovremo essere molto concentrate, sempre tenendo conto che queste sfide vanno interpretate nell'ottica del doppio confronto. Ci sentiamo unite dall'ambizione di andare in Polonia per vincere. Con Maxime Struis Kretschmer e Lucia Dalle Crode avremo sicuramente un valore aggiunto". Non è partita per la Polonia l'argentina Florencia Villaroel, terzino: ha rescisso, di comune accordo con il club, il proprio contratto. Villaroel si trasferisce a titolo definitivo al Teramo, salutata dall'Erice con un comunicato di ringraziamento "per il contributo offerto e le augura le migliori fortune dal punto di vista umano e professionale".