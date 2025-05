Pallacanestro: Kellogg's e Fip in campo con Minibasket Tour

Dal 2021, Kellogg's condivide con il basket la passione per l'energia e il gioco di squadra: anche quest'anno il brand è partner ufficiale della National Basketball Association (NBA), supportando i campionati di Jr. NBA in Europa per il terzo anno consecutivo. Attraverso la promozione NBA sulle confezioni di cereali e di barrette Kellogg's Snacks, i consumatori avranno l'opportunità di vincere premi firmati NBA e un viaggio per assistere a una partita della NBA.1 A proposito di Kellanova Kellanova (NYSE: K) è un'azienda leader a livello mondiale nel settore degli snack, dei cereali e dei noodles e, in Nord America, degli alimenti surgelati, con un'eredità che risale a più di 100 anni fa. Forte di marchi differenziati come Pringles®, Cheez-It®, Pop-Tarts®, Kellogg's® Rice Krispies Treats®, RXBAR®, Eggo®, MorningStar Farms®, Special K®, Coco Pops® e altri ancora, la visione di Kellanova è quella di diventare il gruppo più performante al mondo nel settore degli snack, liberando il pieno potenziale dei propri marchi e delle proprie persone. Il fatturato netto per il 2024 è stato di circa $13 miliardi.