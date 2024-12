Padel: svelato calendario Premier Tour 2025, 24 tornei in 16 paesi

L'Europa ospiterà diversi tornei tra giugno e ottobre - compresa una pausa di metà stagione prevista ad agosto - con un ritorno in diversi Paesi e località riconosciute, tra cui Italia (Roma, Milano), Spagna (Valladolid, Malaga, Madrid), Francia (Bordeaux, Parigi) e Paesi Bassi (Rotterdam). La tappa europea includerà anche il primo torneo in Germania. Il Tour tornerà poi in Medio Oriente per i tornei in Egitto (NewGiza) e negli Emirati Arabi Uniti (Dubai), mentre la stagione regolare si concluderà con il Major del Messico a fine novembre. La Federazione Internazionale Padel (FIP) ospiterà la prima edizione della FIP Intercontinental Cup in agosto, l'equivalente della Ryder e della Laver Cup, prima della prevista pausa di metà stagione, e la FIP World Cup Pairs in novembre. Per quanto riguarda i quattro Major, la stagione 2025 vedrà i migliori giocatori del mondo tornare in Qatar (14-19 aprile) e in Italia (9-15 giugno) per due tornei Major nella prima metà dell'anno, mentre Francia (8-14 settembre) e Messico (24-30 novembre) ospiteranno i restanti tornei Major. Le Qatar Airways Premier Padel Finals torneranno a Barcellona nel 2025 per la loro seconda edizione dall'8 al 14 dicembre. I primi 16 giocatori classificati nella FIP Race - sia nelle competizioni maschili che in quelle femminili - si qualificheranno per la finale della stagione del Premier Padel.