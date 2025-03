Padel: la Fip sceglie Madrid, a luglio fase 1 e 2 della Euro Cup

Saranno 40 nel torneo maschile e 40 nel torneo femminile le squadre impegnate nella prima edizione del nuovo format che si articola in tre fasi. Fase 1 (Madrid 7-10 luglio): In gara le Nazionali maschili e femminili affiliate alla Federazione Internazionale Padel che non sono ammesse di diritto alla FASE 2 o alla Final 8 in base ai punteggi del Ranking FIP per nazioni. Le squadre verranno suddivise in gruppi e, al termine della Fase 1, le migliori 4 passeranno alla fase 2.