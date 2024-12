Padel, Carraro: "2024 straordinario con augurio 2025 ancora più esaltante"

"Carissimi atleti e atlete, arbitri, tecnici, dirigenti, organizzatori, amateurs e fan del padel in tutto il mondo, Ci lasciamo alle spalle un altro anno spettacolare e straordinario. Un anno in cui il padel è cambiato definitivamente. E lo ha fatto in virtù di una trasformazione che ha prodotto una nuova organizzazione della sfera agonistica mondiale, con un ranking professionistico unico per giocatori e giocatrici; un solo tour - il Premier Padel - professionistico d'elite; un circuito mondiale come il CUPRA FIP TOUR in grado di sviluppare quasi 200 tornei in cinque continenti; un circuito Promises dedicato alla NextGen e con il quale ci siamo guadagnati l'appellativo di 'culla del talento'. Per non parlare delle competizioni a squadre: dai tornei continentali ai Mondiali del Qatar; dalle competizioni Seniores a quelle juniores abbiamo vissuto pagine di padel consegnate direttamente alla storia del nostro sport. Prima di dare il benvenuto al 2025 mi sembra doveroso soffermarmi per un istante sull'anno che stiamo salutando. Il 2024 è stato un anno ricco di emozioni. Abbiamo assistito a momenti di pura magia sportiva in un clima di festa, condivisione e inclusione. Momenti resi possibili grazie al contributo e all'impegno di ognuno di voi. E Il 2025, vedrete, sarà ancora più esaltante, incredibile, pieno di novità". Così il presidente della International Padel Federation, Luigi Carraro. "E allora agli atleti e alle atlete voglio dire grazie. Grazie per il vostro talento, la vostra dedizione e la passione che mostrate in ogni giocata, in ogni singola partita. Quella dedizione che alla fine si trasforma in carburante per il motore che spinge questo sport verso nuovi traguardi. Il mio più sentito grazie va alle Federazioni nazionali, il cui impegno quotidiano per lo sviluppo del nostro sport nel mondo è certificato proprio dai numeri che testimoniano come questo sviluppo sia straordinario e senza precedenti - per velocità e dimensioni - nella storia dello sport. Siamo cresciuti costantemente ovunque, inesorabilmente direi, in virtù della migliore interpretazione del lavoro di squadra, della condivisione, dell'amicizia, dell'entusiasmo. Insieme abbiamo fatto molta strada e altrettanta ne faremo per portare il padel sempre più in alto, passo dopo passo, fino ad accarezzare il sogno delle Olimpiadi. Dico grazie agli arbitri: il vostro lavoro, spesso silenzioso ma fondamentale, garantisce la correttezza delle competizioni e il rispetto delle regole, rappresentando un punto di riferimento per tutti. Il mio pensiero e l'augurio di un 2025 fantastico va ai tecnici, agli allenatori e le allenatrici di tutto il mondo: vi ringrazio, grazie per il vostro incredibile, instancabile lavoro dietro le quinte, che scolpisce il talento e guida i giocatori verso il successo. La vostra passione è un esempio per chiunque ami il padel. Agli organizzatori di tornei, ai promoter e a tutti coloro che lavorano dietro le quinte affinchè il nostro sport sia costantemente in alta quota, dico grazie per il vostro impegno e la vostra visione, elementi che rendono possibili eventi in grado di celebrare il padel, trasformandoli in esperienze indimenticabili per atleti, atlete e fan in tutto il mondo".

"Voglio ringraziare le aziende che investono nel padel - ha concluso Carraro - gli sponsor e voglio farlo sentitamente, perchè la loro fiducia nel nostro lavoro è fondamentale. In particolare, voglio sottolineare il modo in cui sostengono il padel, sentendosi parte attiva di questa straordinaria avventura sportiva. E a tutti gli appassionati di padel, decine di milioni in tutto il mondo, dico che siete il cuore pulsante di questo nostro amato sport. La vostra energia, il vostro entusiasmo e il vostro supporto sono ciò che rendono il padel una disciplina unica al mondo. So di cosa parlo, perchè io mi sento uno di voi e con voi condivido l'amore per questo sport. Continuate a giocare, divertirvi, fare amicizia con una racchetta in mano e il sorriso di chi sa realizzarsi attraverso la passione per lo sport. Il prossimo sarà un anno di nuove sfide e opportunità. E a tutti voi voglio dire che l'International Padel Federation continuerà a lavorare per promuovere il nostro sport in ogni angolo del pianeta, rafforzando i valori di inclusione, rispetto, socializzazione e scambio culturale che il padel rappresenta. E allora vi invito a guardare al nuovo anno con ottimismo, pronti ad affrontare ogni sfida con lo stesso spirito che caratterizza il padel: passione, resilienza e voglia di superare i propri limiti. Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie un anno nuovo pieno di salute, felicità e successi, dentro e fuori dal campo. Grazie per far parte di questa meravigliosa comunità".