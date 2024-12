Padel: +157% di crescita per i campi in Lombardia

È una crescita da record quella del padel in Lombardia. I dati pubblicati dal centro studi della Federazione Internazionale Padel confermano il boom nell'ultimo triennio: nel 2021 i campi da padel in Lombardia erano 513, a dicembre 2024 se ne contano 1.320. Un'impennata (pari al +157%) trainata da Milano, dove in questi giorni è in corso la terza edizione del Milano Premier Padel P1, provincia nella quale si contano 479 campi (+103% rispetto al 2021). Seconda la provincia di Brescia, che conta 198 campi e 66 strutture, seguita da Bergamo (134 campi e 42 strutture), Varese (121 e 36), Como (82 e 24), Pavia (72 e 36), Monza e Brianza (69 e 27), Mantova (54 e 22), Cremona (39 e 16), Lodi (35 e 12), Lecco (31 e 12) e Sondrio (6 e 4). Con una media di 3,2 campi per circolo (nel capoluogo si arriva anche a 4), sono in totale 270 i Comuni dove si gioca a padel in Lombardia, Regione che a livello nazionale è al primo posto per praticanti abituali: circa 400mila giocatori che scendono in campo una o più volte a settimana, di cui 180mila solo a Milano.