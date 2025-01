Oman a tutto sport: la guida agli eventi sportivi del 2025, tra adrenalina e bellezza

Jewel of Arabia: the Expedition (6 gennaio - 6 febbraio)

A partire dal 6 gennaio e per i successivi 30 giorni, è in programma un evento straordinario nel Sultanato: una spedizione che riprende il primo viaggio nel deserto del Rub Al Khali fatto dall’esploratore britannico Bertram Thomas effettuato alla fine degli anni 20. Il progetto Jewel of Arabia consiste in un viaggio di 30 giorni a piedi (partenza da Ras al Hadd, arrivo a Salalah) e in cammello attraverso i principali hotspot della biodiversità in Oman, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico, locale e di viaggiatori, sull’importanza della salvaguardia dell’ambiente naturale e culturale per un futuro sostenibile.