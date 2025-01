Olimpiade invernale 2026, nuovo partner per Livigno

Nota per il turismo invernale, con l’alzarsi delle temperature Livigno diventa un luogo paradisiaco per chi ama la bicicletta - il settore in cui DMT incentra il proprio business - vista la presenza degli adrenalinici bike park, di percorsi gravel per un turismo slow, e delle mitiche strade del Giro d’Italia, con salite che hanno fatto la storia dello sport. Non è un caso che in estate diversi atleti professionisti provenienti da ogni angolo del mondo scelgano questa zona per allenarsi, beneficiando dei 1816 metri di altitudine “Legarsi a una destinazione d’eccellenza come Livigno vuol dire accrescere ulteriormente il nostro prestigio a livello nazionale e internazionale - ha detto Dante Luisetti, General Manager di DMT -. Con questa collaborazione vogliamo aumentare la nostra presenza in un territorio che è una vera e propria palestra per i ciclisti di ogni fascia, dagli amatori ai professionisti. Oltre a condividere il loro modo di lavorare, Livigno è attivissima per quanto riguarda eventi e iniziative, non si ferma mai proprio come la nostra azienda. Per questo non vediamo l’ora di cominciare a collaborare assieme”.