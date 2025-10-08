Nuovo parcheggio da quasi 400 posti a Trieste per Barcolana

Un totale di 399 posti auto, di cui 8 per disabili, saranno messi a disposizione gratuitamente di chi arriverà a Trieste in occasione della manifestazione velica della Barcolana. Da giovedì 9 a domenica 12 ottobre, i mezzi privati potranno trovare parcheggio nello spazio di Coop Alleanza 3.0, vicino al centro città, con ingresso da Largo Santos. La novità è stata presentata oggi sul posto, dove è in fase di conclusione la segnaletica orizzontale. "Grazie alla disponibilità di Coop Alleanza 3.0 e alla sinergia tra Porto di Trieste Servizi e Trieste Terminal Passeggeri, si realizza un sogno per Barcolana - ha detto Mitja Gialuz, presidente della Società velica di Barcola e Grignano - quello di rendere disponibile un parcheggio ampio per i triestini e per chi arriverà in città. Un ringraziamento va alla Coop, che ha ceduto gratuitamente lo spazio. È una prima volta per Barcolana che, come si sa, ha effetti sulla città perché priva le Rive e altre zone del centro di posti auto. Grazie anche a Porto di Trieste Servizi e Trieste Terminal Passeggeri siamo riusciti a concludere in poco tempo un'operazione molto importante". Nell'area saranno installate anche 16 torri faro, a energia solare, per illuminare lo spazio durante la sera e la notte. Il parcheggio avrà un ingresso e un'uscita indipendenti, per una viabilità più scorrevole, sarà aperto 24 ore su 24.