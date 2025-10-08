Logo SportMediaset
Doping: Mma, Conor McGregor sospeso per aver saltato controlli

08 Ott 2025 - 10:00

Aver saltato tre controlli antidoping costerà 18 mesi di squalifica a Conor McGregor, star irlandese dell'Mma. Lo riporta Espn, citando l'organismo antidoping della Ufc. "McGregor ha saltato tre tentativi di prelievo di campioni biologici nell'arco di 12 mesi nel 2024, il che costituisce una violazione", si legge in una nota dell'organismo, "gli atleti Ufc sono tenuti a fornire informazioni accurate sulla loro reperibilità in ogni momento, in modo che possano essere contattati e sottoporsi al prelievo di campioni biologici senza preavviso". La sospensione avrà efficacia retroattiva: partirà dal 20 settembre 2024 e terminerà il 20 marzo 2026, a circa tre mesi dal programma di incontri che la Ufc ha organizzato alla Casa Bianca e che il presidente americano, Donald Trump, ha annunciato si sarebbe svolto il 14 giugno, in occasione del suo 80esimo compleanno. Per McGregor, che si è dato da fare per essere inserito nell'evento, sarebbe il primo incontro in quasi cinque anni. 

