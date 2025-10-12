Nuoto: World Cup, record mondiale Walsh nei 50 farfalla donne

C'è un record del mondo nella seconda giornata della prima tappa della World Cup di nuoto in vasca corta, in corso in Indiana (Usa). Lo ha stabilito la campionessa statunitense Gretchen Walsh, che ha ritoccato il primato dei 50 farfalla nuotando in 23''72 e abbassando di due centesimi il tempo che lei stessa aveva stabilito l'anno scorso ai Mondiali di Budapest. Impegnati a Carmel sono anche diversi azzurri, tra i quali Federico Burdisso, che ha chiuso al terzo posto i 200 farfalla, con il tempo 1'52"06, mentre nella stessa gara il primatista italiano, Alberto Razzetti, ha terminato al sesto posto.