Nuoto, Settecolli: Sara Curtis firma il record europeo dei 50 dorso in 27"07

Una scatenata Sara Curtis illumina la 62esima edizione del Trofeo Settecolli IP - Internazionali di Nuoto, in programma fino a domenica 28 giugno allo Stadio del Nuoto nel cuore del Foro Italico. La 20enne di Savigliano ha infatti stabilito il nuovo record europeo dei 50 dorso con il tempo di 27"07. Quello dell'azzurra è anche il quinto tempo di sempre sulla distanza. Già in mattinata Curtis aveva nuotato il record italiano in 27"23 abbassando di dieci centesimi il 27"33 siglato agli Assoluti di Riccione lo scorso aprile. "Sono davvero molto contenta, non so cosa dire. Poi farlo in questa piscina. Dietro c'è stato un grande lavoro, questi 50 dorso sono la gara che mi ha dato maggiori soddisfazioni quest'anno", ha dichiarato Curtis a Sky. "Sapere di aver fatto questo crono, su una distanza olimpica, è un riferimento importante e che agli Europei di Parigi proverò a limare ulteriormente", ha aggiunto.