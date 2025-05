Nuoto: per Ledecky secondo tempo più veloce storia in 1500 sl

La nuotatrice americana Katie Ledecky ha stabilito il secondo tempo più veloce della storia nei 1500 stile libero a Fort Lauderdale (15:24,51). Lo riportano i media americani. "Sono piuttosto carica. Mi sono allenata molto bene e mi sento bene in vista di questa gara, ma non si sa mai. Non è che sia la gara più importante dell'anno o qualcosa del genere, volevo solo che (il mio tempo) fosse il migliore della stagione, che sarebbe stato di 15:36. Sono davvero entusiasta", ha commentato Ledecky.