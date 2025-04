Nuoto: pass Mondiali nei 50 rana per Cerasuolo e Martinenghi

Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi hanno ottenuto il pass per i Mondiali di Singapore grazie ai tempi ottenuti nella finale dei 50 rana agli Assoluti di nuoto che si concludono oggi a Riccione. Il 21enne Cerasuolo ha vinto con la seconda prestazione personale di sempre in 26"59, precedendo il primatista italiano, che ha chiuso in 26"78. "Sono felice perché ho fatto un buon cinquanta vicino al mio personale - ha detto il vincitore, argento europeo a Roma 2022 - Sono motivato, soprattutto dopo l'inserimento dei 50 rana alle Olimpiadi perché questa è la mia gara". Gli fa eco il vice campione del mondo: "Avremo più gare a Los Angeles e ciò è positivo e sta a noi farsi trovare sempre pronti. Sono orgoglioso, e, di far parte di un movimento vivo: stanno emergendo tanti giovani e sono tutti fortissimi". Nella gara femminile, ha vinto Anita Bottazzo. Dopo il titolo con pass iridato nella doppia distanza, la veneta si è presa anche lo scettro dei 50 rana, ma senza ottenere il tempo limite per i Singapore (30"2).