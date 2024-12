Nuoto, Martinenghi: "Mio look? Ho tolto il biondo, magari tornerà più avanti"

"Migliorare il 2024? C'è sempre un grado di margine, non posso che essere contento di finire quest'anno e ne vado fiero, mi approccio al 2025 in maniera professionale. Il passaggio a Verona? Sarà una esperienza molto importante, non vedo l'ora di buttarmi in queste piccole sfide. ,i sto allenando da un mese e mezzo. Ho già ripreso il ritmo, devo capire ancora un po' di cose. Il look? Ho tagliato il biondo, non ce la facevo più. Magari tornerà più avanti, in maniera diversa". Così Nicolò Martinenghi, oro olimpico a Parigi 2024 nei 100 rana, alla cerimonia di Collari d'Oro al merito sportivo 2024, all'Auditorium Parco della Musica di Roma.