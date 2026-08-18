Nuoto, Curtis: "Quando ho visto i complimenti di Sinner ho urlato, i calciatori invece..."

18 Ago 2026 - 09:28
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"Io la nuova Divina? È un paragone pesante. Federica Pellegrini è un'atleta, anzi l'Atleta di questo sport. Io spero di scrivere presto anche il mio nome". Lo ha detto Sara Curtis, sei medaglie e due record dei mondo agli Europei di nuoto di Parigi alla Gazzetta. "L'impresa più bella? L'oro con record del mondo nei 50 dorso. È stata una follia. Dopo il primo record in semifinale, ho riguardato la gara 10.000 volte. Ma in finale, quando sono salita sul blocco, mi sono detta che lo volevo a tutti i costi", ha aggiunto. Curtis ha ricevuto tanti messaggi, ma uno in particolare l'ha sorpresa. "Mi hanno scritto tutte le mie compagne di allenamenti in America. Erano felici per me. Mi ha scritto pure Sinner: 'Grande e complimenti'. Quando ho visto il suo messaggio ho urlato!". E a Repubblica ha aggiunto: "Un calciatore non sarebbe mai sceso dal piedistallo per farmi i complimenti...".

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