Nuoto: Criteria, Candela altro record nei 50 sl cadetti, tris D'Ambrosio

Spunti importanti li regala i 200 dorso che aprono il programma della mattina. Ancora in evidenza, dopo aver vinto i 400 misti ragazzi 2009 con record della manifestazione (4'13"30), il polivalente Alessandro Acampora che certifica di essere un prospetto interessante. Il sedicenne romano - portacolori dell'Aurelia Nuoto e allenato da Gianmaria D'Amici - che nuota il personale in 1'56"41, prima volta in carriera sotto al'1'57, con un veloce passaggio in 57"70 a metà gara e una seconda parte controllata con chiusura in 29"14; alle sue spalle Cesare Gagiola (Amatori Nuoto), ieri il più veloce nei 100, in 1'57"60. Completa il podio, ma con un tempo superiore ai due minuti, l'emiliano Filippo Forte (Nuoto 051) in 2'00"86. Colpaccio tra i cadetti di Luca Carminati che sfoggia una super prestazione, con un crono troppo lontano dal record della manifestazione di Lorenzo Mora (1'51"78), e batte il favorito Christian Bacico mai a suo agio in vasca corta. Il 20enne di Bergamo - tesserato per Team Trezzo e preparato da Davide Conconi - tocca con il personale in 1'53"93 (prec. 1'54"93) contro l'1'54"15 del 19enne lariano - bronzo ai mondiali juniores di Netanya 2023 - di Esercito e Como Nuoto Recoaro