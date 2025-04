Nuoto: coach Curtis, testa da campionessa e stile unico, ora a Mondiali tra le grandi/

Per ora Curtis si gode il momento, con i piedi ben piantati a terra, e resta semplice: "Sono giovane, vado a scuola e quest'anno mi diplomo. Mi piace nuotare da quando sono nata, credo che l'acqua sia il mio elemento in tutto e per tutto", ha affermato a Riccione. Anche i suoi modelli sono scelti con cura: "So che il suo notatore preferito, anche al di fuori della vasca, è sempre stato Marco Orsi, perché è una persona come si deve. Mira poi alla professionalità di Sarah Sjöström che ha fatto tutto quello che poteva fare nella velocità femminile, una professionista senza eguali", rivela Maggiora.