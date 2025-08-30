Logo SportMediaset
Nuoto, Ceccon ironizza su Pilato: "Pure la cuffia mi ha rubato"

30 Ago 2025 - 11:00
© Foto da web

© Foto da web

Il caso che coinvolge Benedetta Pilato e Chiara Tarantino - accusate di furto all'aeroporto di Singapore, fermate dalla polizia e poi rilasciate dopo l'intervento dell'ambasciata italiana - fa discutere anche all'interno della nazionale azzurra di nuoto. Thomas Ceccon prova a sdrammatizzare l'episodio. Sui social viene postata una foto dove si vede Benedetta Pilato, che indossa la cuffia di Ceccon e il campione azzurro commenta con ironia. "Pure la cuffia mi ha rubato!", scrive con una faccina emoticon rossa e arrabbiata. Ma il mondo social si è scatenato contro lo stesso Ceccon, colpevole di scherzare su una brutta figura fatta dall'Italia.

