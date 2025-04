Nuoto, Assoluti: squilli di D'Ambrosio, Burdisso e Gastaldi

Non ci sono stravolgimenti, rispetto al mattino invece, ma grandi tempi nei 200 dorso, privi del primatista italiano (1'56"29) Matteo Restivo. Lo scalpo è del giovane arrembante Christian Bacico che firma la tripletta quasi perfetta, manca il pass iridato, dopo aver vinto nei 50 e nei 100 migliorando sempre il primato personale. In progressione la finale del 19enne pavese - tesserato per Como Nuoto Recoaro, allievo da sempre di Verika Scorza e bronzo ai mondiali giovani di Netanya 2023 - che sbaraglia la concorrenza in 1'57"70, con un passaggio ai 50 in 57"35 per poi aumentare le frequenze: 29"85 ai 150 e chiusura con bella gambata in 30"50 per il talento lombardo che sale al settimo posto tra i performer italiani. Può pensare in grande Paola Borrelli che ben impressiona nei 200 farfalla per il secondo titolo assoluto in vasca lunga della sua carriera. La 18enne meneghina e bronzo iridato juniores a Netanya 2023 - tesserata per Fiamme Gialle ed In Sport Rane Rosse, preparata da Riccardo Bianchessi - vola in 2'08"94 che vale il primato personale ad appena otto decimi dal limite iridato (2'08"1) e il settimo posto tra le performer italiane; alle spalle della lombarda Antonella Crispino (Esercito/Assonuoto Club Caserta) in 2'10"20 e Giulia Caprai (Esseci/Nuoto) in 2'10"78. Fuochi d'artificio e chiusura notevole con i 200 stile libero. Arriva, atteso alla vigilia, lo squillo dell'enfant prodige Carlos D'Ambrosio primatista italiano in vasca corta con l'1'41"61 nuotato ai recenti Criteria ad inizio aprile. Il 18enne vicentino di Valdagno - tesserato per Fiamme Gialle e Fondazione Bentegodi - si prende il suo primo titolo italiano con il primato personale in 1'46"32, che abbassa l'1'46"69 registrato ai Categoria di Roma nel mese di agosto, contro l'1'46"82 del primatista italiano (1'45"67) di Filippo Megli (Carabinieri/RN Florentia) che si deve accontentare del secondo posto.