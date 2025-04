Nuoto: Assoluti, Quadarella vince i 400 sl ma niente pass iridato

Nella giornata conclusiva degli Assoluti Unipol allo Stadio del Nuoto di Riccione, un secondo e mezzo dividono un'ottima Simona Quadarella dal crono iridato (4'06"0) nei 400 stile libero, ovviamente vinti da padrona, dopo quello strappato negli 800 stile libero e mancato per otto decimi nei 1500. La 26enne romana del Circolo Canottieri Aniene - seguita da Gianluca Belfiore da settembre dopo essere diventata campionessa con Christian Minotti - stravince in 4'08"50, unica a scendere sotto ai 4'10 nel pomeriggio; alle spalle della regina del mezzofondo europeo ci sono Noemi Cesarano (Marina Militare/Time Limit) in 4'10"81 e Anna Chiara Mascolo (Carabinieri/H. Sport) in 4'12"34. "L'ultimo giorno di gare si fa sentire sempre tanto. Una volta tenevo più botta - racconta sorridendo Quadarella - Ero curiosa di vedere in questa settimana a che punto mi trovo, dopo il cambio d'allenamenti. Non ho stravolta nulla ma ho inserito qualcosa di diverso. Mi sono rimessa in gioco dopo le olimpiadi e le motivazioni non mancano. E' bello vedere tante giovani arrembanti".