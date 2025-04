Nuoto, Assoluti: Martinenghi conquista pass mondiale nei 100 rana

Il campione olimpico e primatista italiano (58"26) Nicolò Martinenghi vince agli Assoluti di Riccione i suoi 100 rana in 59"16, staccando il pass per i mondiali di Singapore. Il 25enne varesino - tesserato per Cc Aniene e allenato dallo scorso dicembre al Centro Federale di Verona da Matteo Giunta, dopo essere diventanto grande con Marco Pedoja - precede Simone Cerasuolo (Fiamme Oro/Imolanuoto) in 59"63 e Alessandro Pinzuti (Esercito/In Sport Rane Rosse) in 59"78. "Ho raggiunto una maturità agonistica tale da sapere come comportarmi a seconda di come si sviluppa la finale. Oggi volevo il tempo per qualificarmi ai mondiali e l'ho nuotato. Era tanto che non stavo così bene. Mi dispiace per Viberti: ci siamo allenati insieme a Livigno. Sono contento che abbia reagito bene, è sintomo della sua crescita". Rammarico, infatti, per Ludovico Blu Art Viberti che sbaglia la batteria, trattenendosi troppo, e poi si aggiudica la finale B con un notevole crono di 59"04. Il 23enne sabaudo - tesserato per Fiamme Oro e CN Torino, allievo di Antonio Satta - registra il personal best (precedente 59"27 del 21 giugno 2024 a Roma al Settecolli) e diventa il terzo performer azzurro all time alle spalle di Martinenghi e Poggio.