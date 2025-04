Nuoto: alla Scandone l'ottavo Grand Prix Città di Napoli con Miressi e Pilato

Ci saranno atleti che hanno rappresentato l'Italia nelle gare individuali agli ultimi giochi olimpici di Parigi come Alessandro Miressi e Benedetta Pilato, nuotatori che hanno conquistato medaglie in staffetta sempre alla rassegna transalpina come Manuel Frigo, Paolo Conte Bonin e Leonardo Deplano (nella 4 X 100 stile libero) e tanti altri medagliati nelle rassegne internazionali. Ma soprattutto saranno in vasca complessivamente circa 1.200 iscritti in rappresentanza di 14 regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana oltre che Campania), con oltre 400 presenze da fuori regione. Si conferma una grande festa del nuoto l'ottava edizione del Grand Prix Città di Napoli-trofeo Vecchio Amaro del Capo, la kermesse in programma alla piscina Scandone sabato 10 e domenica 11 maggio, organizzata dalla società Eventualmente eventi & comunicazione di Luciano Cotena con la direzione tecnica di Francesco Vespe. Una festa alla quale ancora una volta saranno presenti alcuni degli atleti nazionali più importanti. Tra tutti spiccano Alessandro Miressi e Benedetta Pilato, il primo argento e bronzo in staffetta alle Olimpiadi di Tokyo 2021e bronzo sempre in staffetta a Parigi 2024, oltre che oro ai mondiali di Budapest 2022; la seconda campionessa del mondo nel 2022 a Budapest ed europea a Roma 2021 nei 100 rana, gara che le ha regalato il quarto posto alle Olimpiadi di Parigi. Tanti i nomi di rilievo di atleti che, come Miressi e Pilato, potrebbero essere protagonisti ai mondiali in programma dall'11 luglio al 3 agosto a Singapore: detto di Manuel Frigo, Paolo Conte Bonin e Leonardo Deplano, al centro federale Fin della piscina Scandone saranno presenti tra gli altri i vincitori di medaglie mondiali ed europee sia in vasca lunga sia in vasca corta Marco Orsi, Ludovico Blu Art Viberti, Simone Cerasuolo, Simone Stefani, Gianmarco Sansoni, Chiara Tarantino, Antonietta Cesarano, Silvia Di Pietro, Lorenzo Galossi (che è anche detentore del record del mondo juniores negli 800 stile), Edoardo Giorgetti. Da segnalare anche la presenza di Sofia Morini, Viola Scotto di Carlo, Martina Biasoli, Matilde Biagiotti, Martina Cenci, Giulia Salin, Giovanni Carraro e Federica Petrini. Tra i team partecipanti si segnalano Circolo Aniene, In sport Rane Rosse, Meridiana Taranto e Olimpica Salentina oltre si gruppi sportivi di Fiamme Oro, Fiamme Gialle, Carabinieri, Esercito, Marina Militare. Presente anche una delegazione svizzera ed altri atleti internazionali (tra cui rappresentanti dell'Ucraina). "Il Grand Prix Città di Napoli - afferma Luciano Contena - si conferma uno dei meeting più interessanti del panorama nazionale, collocato temporalmente in una fase della preparazione per i mondiali, a circa un mese dal Settecolli di Roma, ultimo evento che potrà qualificare atleti per la rassegna di Singapore".