Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Nuoto, a Potenza "Halloswimeeting" per oltre 500 atleti

29 Ott 2025 - 19:39

Saranno 533 i nuotatori in vasca a Potenza, nella piscina 'Riviello', nel prossimo fine settimana quando si disputerà la quarta edizione dell'Halloswimeeting, il tradizionale appuntamento per le categorie Esordienti e Assoluti. Saranno 32 le formazioni in gara, in rappresentanza di Basilicata, Puglia, Campania, Lazio, Piemonte e Lombardia, per circa 1.900 presenze-gara, con nuotatori in vasca per il primo appuntamento del calendario autunnale che fungerà da banco di prova importante in vista delle competizioni nazionali. "Si tratta ormai - ha detto il presidente della Fin Basilicata, Roberto Urgesi - di un evento che si è saputo ritagliare uno spazio significativo tra le manifestazioni a carattere nazionale e lo testimonia il gran numero di iscritti. sarà certamente un appuntamento di prestigio, vista anche la caratura tecnica di alcuni profili che saranno in gara". Nel dettaglio, la giornata del prossimo venerdì 31 ottobre, vedrà protagonisti gli Esordienti, mentre sabato 1 novembre e domenica 2, toccherà agli Assoluti. L'evento ha visto il patrocinio, oltre che del Comune di Potenza, anche dell'Azienda di Promozione Territoriale della Basilicata che ha 'intercettato' la valenza turistica della manifestazione: "Federazione Nuoto attivissima - ha spiegato la direttrice dell'Apt, Margherita Sarli - in una città che non ha una ricettività diffusa, in un contesto da 'fuori stagione'. Per noi è fondamentale intercettare così tante persone, provenienti da altre regioni, a cui possiamo proporre la nostra offerta turistica".

Ultimi video

00:40
DICH GULLI CURATORE TRIENNALE 22/10 DICH

Milano-Cortina, Gulli: "In Triennale perché lo sport è cultura e arte"

00:34
DICH VARNIER SU MILANO-CORTINA 29/10 DICH

Varnier, ad"Fondazione Milano Cortina: "L'impianto di Santa Giulia? Sarà pronto"

01:25
Mondiale dei taglialegna

Mondiale dei taglialegna

01:00
DICH BINAGHI EVENTO CORSPORT DICH

Binaghi: "Gli anni che stiamo vivendo sono i migliori per il nostro tennis"

02:17
DICH DE GIORGI EVENTO CORSPORT DICH

De Giorgi: "La pallavolo ha fatto la storia e ne siamo orgogliosi"

01:18
La favola di Viviani

La favola di Viviani

01:51
Trento-Verona in vetta

Trento-Verona in vetta

01:33
Sinner, è bis a Vienna

Sinner, è bis a Vienna

02:11
MCH CAVALLO ALLEGRI VINCE MCH

Capannelle si illumina grazie a Star Of Life, neo acquisto dell'Alma Racing di Max Allegri

00:28
DICH SINNER POST DE MINAUR DICH

Sinner: "Spero in una grande finale"

01:15
Vienna, Sinner ai quarti

Vienna, Sinner ai quarti

00:33
DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

01:31
Poster di Milano-Cortina

Poster di Milano-Cortina

01:12
Marta Bassino operata

Marta Bassino operata

01:20
Vienna: Sinner facile

Vienna: Sinner facile

00:40
DICH GULLI CURATORE TRIENNALE 22/10 DICH

Milano-Cortina, Gulli: "In Triennale perché lo sport è cultura e arte"

I più visti di Altri Sport

Infinito Sakara: a 44 anni batte Camozzi e diventa campione Cruiserweight

DICH SINNER POST DE MINAUR DICH

Sinner: "Spero in una grande finale"

A Napoli sarà la prima Coppa America… senza America: American Magic rinuncia

Il cordoglio di Elisabetta Canalis per Angelo Valente: "Scrivere eri è insopportabile"

MCH POSTER OLIMPICO MILANO CORTINA 22/10 MCH

Ecco i poster ufficiali dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026

MCH TORCIA OLIMPICA MILANO MCH

La torcia di Milano-Cortina 2026 "accende" i Giochi

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
20:42
La nipote di Trump debutta nel golf professionistico
19:39
Nuoto, a Potenza "Halloswimeeting" per oltre 500 atleti
19:25
Bodybuilding, dopo 86 anni un italiano conquista il titolo di Mr. America
18:47
Golf, un paragolfer per Manuel Bortuzzo al Marco Simone
18:20
Downhill Skiers: arriva il film Red Bull che racconta la velocità estrema dello sci