Nuoto, a Potenza "Halloswimeeting" per oltre 500 atleti

Saranno 533 i nuotatori in vasca a Potenza, nella piscina 'Riviello', nel prossimo fine settimana quando si disputerà la quarta edizione dell'Halloswimeeting, il tradizionale appuntamento per le categorie Esordienti e Assoluti. Saranno 32 le formazioni in gara, in rappresentanza di Basilicata, Puglia, Campania, Lazio, Piemonte e Lombardia, per circa 1.900 presenze-gara, con nuotatori in vasca per il primo appuntamento del calendario autunnale che fungerà da banco di prova importante in vista delle competizioni nazionali. "Si tratta ormai - ha detto il presidente della Fin Basilicata, Roberto Urgesi - di un evento che si è saputo ritagliare uno spazio significativo tra le manifestazioni a carattere nazionale e lo testimonia il gran numero di iscritti. sarà certamente un appuntamento di prestigio, vista anche la caratura tecnica di alcuni profili che saranno in gara". Nel dettaglio, la giornata del prossimo venerdì 31 ottobre, vedrà protagonisti gli Esordienti, mentre sabato 1 novembre e domenica 2, toccherà agli Assoluti. L'evento ha visto il patrocinio, oltre che del Comune di Potenza, anche dell'Azienda di Promozione Territoriale della Basilicata che ha 'intercettato' la valenza turistica della manifestazione: "Federazione Nuoto attivissima - ha spiegato la direttrice dell'Apt, Margherita Sarli - in una città che non ha una ricettività diffusa, in un contesto da 'fuori stagione'. Per noi è fondamentale intercettare così tante persone, provenienti da altre regioni, a cui possiamo proporre la nostra offerta turistica".