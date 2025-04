NHL: un russo fa la storia negli Usa, Ovechkin batte record di Gretzky

Un russo eroe negli States. Accade nell'hockey ghiaccio, più precisamente nella NHL, la lega professionistica nordamericana dove oggi Alex Ovechkin ha segnato il suo 895/o gol in carriera nella lega, 'incidendo' il proprio nome nella storia dell'hockey su ghiaccio e superando il precedente record ognitempo di marcature che finora condivideva con il miglior giocatore di sempre, il fenomenale canadese Wayne Gretzky. Ovechkin è la stella del team della capitale, i Washington Capitals, e venerdì scorso aveva eguagliato il record vecchio di 26 anni di Gretzky con due gol. Oggi il sorpasso, con il punto realizzato all'inizio del secondo periodo della partita contro i New York Islanders. Il giocatore autentica 'icona' del suo sport e anche della Russia, 39 anni, ha messo a segno un tiro dalla distanza a 12:34 dalla fine del secondo periodo, scatenando i festeggiamenti alla Ubs Arena, impianto degli Islanders dove , nonostante il russo giocasse nella squadra avversaria, è stato a lungo 'celebrato' dai tifosi newyorkesi. Un Ovechkin felicissimo si è tuffato sul ghiaccio in preda alla gioia dopo il suo colpo epocale, prima di essere letteralmente assalito dai compagni di squadra mentre l'arena gremita di gente si alzava in una standing ovation per il primato del russo. Ad incitare il quale c'era perfino Gretzky, presente insieme al commissioner della National Hockey League Gary Bettman, anche loro in piedi ad applaudire dopo il gol storico di Ovechkin, accolto da assordanti cori di "Ovi, Ovi". Ovechkin ha festeggiato con la madre, la moglie e i figli, che sono scesi sul ghiaccio quando il gioco è stato interrotto per celebrare l'occasione. "Che giornata", ha detto Ovechkin rivolgendosi allo stadio dopo l'interruzione del gioco. "Come dico sempre, è uno sport di squadra e senza i miei compagni, l'intera organizzazione, i tifosi, gli allenatori, non sarei mai qui. Non avrei mai superato 'The Great One' (Gretzky ndr)", ha aggiunto. "Quindi, ragazzi, grazie mille, vi voglio tanto bene... E l'ultima cosa: a tutti i tifosi di tutto il mondo,e in Russia: ce l'abbiamo fatta ragazzi". Ha parlato anche Gretzky, per rendere omaggio al suo successore. "Dicono che i record sono fatti per essere infranti, ma non sono sicuro di chi riuscirà a fare più gol di Alex", ha detto il canadese alla folla. Bettman ha invece salutato la professionalità e l'impatto di Ovechkin sull'hockey su ghiaccio. "Abbiamo assistito alla storia", ha detto Bettman, riconoscendo che molti pensavano che il record di Gretzky non potesse essere battuto. "Ma Alex, ce l'hai fatta. Sei stato straordinario. Sei stato un giocatore consumato che ha rappresentato la Nhl in modo straordinario dentro e fuori dal ghiaccio. Grazie per tutto quello che hai dato al nostro gioco".