"Never Give Up": Livigno ospita il Criterium Nazionale Cuccioli 2025

Motto dell’edizione 2025 il messaggio “Never Give Up” che rappresenterà il filo conduttore dell’intera manifestazione. Un messaggio di determinazione e volontà, trasmesso direttamente dagli atleti della FISI, che condivideranno le loro esperienze e il loro percorso sportivo per ispirare le nuove generazioni. Anche la location dell’evento sarà di particolare stimolo per i giovani atleti, che si troveranno a competere sulla neve che, tra meno di un anno, assegnerà ben 26 titoli Olimpici, respirarando lo spirito a Cinque Cerchi di una comunità che vive, da sempre, a stretto contatto con lo sport in tutte le sue forme. Livigno, venue olimpica di Milano-Cortina 2026, punto di riferimento per lo sci italiano e internazionale, è quindi il palcoscenico ideale per osservare i campioni di domani.