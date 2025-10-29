Nba, Spoelstra esalta Fontecchio: "Merita fiducia e migliorerà"

Uno dei protagonisti dell'ottimo avvio di stagione di Miami, impreziosito dalla vittoria della scorsa notte contro Charlotte, è l'italiano Simone Fontecchio. Anche Erik Spoelstra, coach degli Heat, ha riconosciuto nel post gara l'importante contributo che sta fornendo Fontecchio dalla panchina: "Prima dei mondiali del 2023, l'Italia era una delle squadre su cui dovevo fare scouting e vidi ogni loro partita per due anni consecutivi. Si è presentata l'occasione di portare Fontecchio a Miami e l'abbiamo sfruttata, sento di conoscere bene il suo stile di gioco. Riesce a dare una mano anche in difesa e sono convinto che migliorerà, noi continueremo a dargli fiducia".