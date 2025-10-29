Nba: Oklahoma vince ancora, i Knicks cadono a Milwaukee

I Thunder restano imbattuti. I campioni Nba in carica hanno dovuto ancora una volta dare il massimo nel finale di partita, ma si sono assicurati la quinta vittoria in altrettante partite dall'inizio della stagione: Oklahoma si è imposta 107-101 sui Sacramento Kings guidati da Domantas Sabonis (10 punti, 18 rimbalzi), anche grazie al solito Shai Gilgeous-Alexander che ha chiuso con 31 punti e 9 rimbalzi. Milwaukee si affida ai colpi di Giannis Antetokounmpo (37 punti, 8 rimbalzi e 7 assist) per superare in casa 121-111 i New York Knicks a cui non sono bastati i 36 punti di Jalen Brunson. Quarta partita e quarta vittoria per i Sixers che si impongono 139-134 a Washington: mattatore del match Tyrese Maxey che con 39 punti e 10 assist ha contribuito al successo di Philadelphia. Vittoria degli Heat che a Miami travolgono 144-117 Charlotte: altra bella prova di Simone Fontecchio che partito dalla panchina è stato protagonista del successo con 10 punti e 3 assist. Vittoria in casa anche per Golden State che supera 98-79 i Clippers: agli Warriors bastano le buone prove di Jimmy Butler (21 punti) e Steph Curry (19).