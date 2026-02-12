Nba: New York travolge Philadelphia, i Clippers dominano Houston

12 Feb 2026 - 09:22

Sono quattordici i match di Nba disputati nella notte. Vittoria schiacciante quella dei New York Knicks a Philadelphia per 138-89, Alvarado firma 26 punti e 5 recuperi, Bridges ne aggiunge 22. Ottima prova anche per l'italiano Simone Fontecchio, autore di 15 punti e della tripla decisiva nel finale. Charlotte supera Atlanta con il punteggio di 110-107 al termine di una gara trascinata dai 31 punti e 9 rimbalzi di Brandon Miller e dalle sette triple di LaMelo Ball con 24 punti. Milwaukee passa a Orlando per 116-108 grazie a Cam Thomas (34 punti), decisivo nel secondo tempo, e alla tripla doppia di Kevin Porter Jr. Con i suoi 18 punti, 10 rimbalzi e 11 assist. I Cavaliers dominano i Washington 138-113. 30 punti dal solito Donovan Mitchell e 32, career high, per Sam Merrill Detroit batte con un netto 113-95 i Raptors a Toronto: Cade Cunningham mette a segno 28 punti, 9 assist e 7 rimbalzi, mentre Paul Reed ne firma 22. I Pistons centrano la sesta vittoria nelle ultime sette. Non si sono fatte sentire le tante assenze sul risultato degli Indiana Pacers che superano i Brooklyn Nets 115-110: decisiva la tripla di Kam Jones, con Jarace Walker top scorer a quota 23. Boston chiude prima della pausa All-Star con un netto 124-105 contro Chicago. I Celtics vengono trascinati dai 26 punti di Payton Pritchard e dai 24 di Jaylen Brown; Nikola Vucevic firma 19 punti e 11 rimbalzi contro la sua ex squadra.

Kawhi Leonard decide tutto negli ultimi istanti e trascina i Clippers al successo 105-102 su Houston: tripla giocata da tre punti a 2" dalla sirena, dopo un quarto periodo da 19 punti e 27 totali con 12 rimbalzi. Ci pensa un Julius Randle in grande serata e autore di una prestazione da 41 punti e 7 rimbalzi a trascinare Minnesota alla netta vittoria sui Blazers: punteggio 133-109. Miami passa a New Orleans 123-111 nell'ultima prima dell'All-Star break: trascinati dai 27 punti e 14 rimbalzi di Adebayo e dai 23 di Jaquez Jr. Jalen Williams domina con 28 punti e guida l'Oklahoma City Thunder a un netto 136-109 contro i Phoenix Suns. Mentre Nikola Jokic e Jamal Murray trascinano i Denver Nuggets alla vittoria con i Memphis Grizzlies con il punteggio di 122-116, il serbo mette a referto il 184esimo triple-double della carriera con 26 punti, 15 rimbalzi e 11 assist. Quattordicesima sconfitta consecutiva per i Sacramento Kings: netta la vittoria 121-93 degli Utah Jazz tra i quali ha brillato Jaren Jackson Jr. nel suo debutto casalingo. Gli Spurs, infine, passano a Golden State contro e ottengono la loro sesta vittoria consecutiva. De'Aaron Fox, con 27 punti e 8 assist, e Victor Wembanyama, 26 punti e 9 rimbalzi, guidano San Antonio. 

