Nba: New York travolge Philadelphia, i Clippers dominano Houston

Kawhi Leonard decide tutto negli ultimi istanti e trascina i Clippers al successo 105-102 su Houston: tripla giocata da tre punti a 2" dalla sirena, dopo un quarto periodo da 19 punti e 27 totali con 12 rimbalzi. Ci pensa un Julius Randle in grande serata e autore di una prestazione da 41 punti e 7 rimbalzi a trascinare Minnesota alla netta vittoria sui Blazers: punteggio 133-109. Miami passa a New Orleans 123-111 nell'ultima prima dell'All-Star break: trascinati dai 27 punti e 14 rimbalzi di Adebayo e dai 23 di Jaquez Jr. Jalen Williams domina con 28 punti e guida l'Oklahoma City Thunder a un netto 136-109 contro i Phoenix Suns. Mentre Nikola Jokic e Jamal Murray trascinano i Denver Nuggets alla vittoria con i Memphis Grizzlies con il punteggio di 122-116, il serbo mette a referto il 184esimo triple-double della carriera con 26 punti, 15 rimbalzi e 11 assist. Quattordicesima sconfitta consecutiva per i Sacramento Kings: netta la vittoria 121-93 degli Utah Jazz tra i quali ha brillato Jaren Jackson Jr. nel suo debutto casalingo. Gli Spurs, infine, passano a Golden State contro e ottengono la loro sesta vittoria consecutiva. De'Aaron Fox, con 27 punti e 8 assist, e Victor Wembanyama, 26 punti e 9 rimbalzi, guidano San Antonio.