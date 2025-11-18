Milano-Cortina: da Compagnoni a Sylla, cresce lista dei tedofori

I campioni paralimpici Simone Barlaam e Renè De Silvestro, Deborah Compagnoni, prima ad aver vinto l'oro in tre diverse edizioni dei Giochi olimpici invernali, i pallavolisti Myriam Sylla e Ivan Zaytsev, l'ex calciatore di Napoli e Juventus Ciro Ferrara e l'oro nella spada di Parigi 2024 Mara Navarria. Si arricchisce di importanti nomi del mondo dello sport l'elenco dei tedofori di Milano-Cortina 2026. "Ognuno di loro rappresenta i valori più autentici dello sport: passione, rispetto, inclusione e spirito di squadra", sottolinea Luca Santandrea, General Manager Olympic and Paralympic Winter Games Milano Cortina 2026 di Coca-Cola, che del Viaggio della Fiamma Olimpica è Presenting Partner. "Da quasi un secolo - aggiunge Santandrea annunciando i nuovi tedofori - siamo vicini al mondo Olimpico e allo sport", inteso come motore di crescita sociale e personale, "perché crediamo nella sua capacità di unire e di ispirare, trasformando ogni traguardo in una vittoria collettiva" e promuovendo una cultura fondata su fair play, inclusione e rispetto reciproco.