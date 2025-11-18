Logo SportMediaset

Milano-Cortina: da Compagnoni a Sylla, cresce lista dei tedofori

18 Nov 2025 - 13:34

I campioni paralimpici Simone Barlaam e Renè De Silvestro, Deborah Compagnoni, prima ad aver vinto l'oro in tre diverse edizioni dei Giochi olimpici invernali, i pallavolisti Myriam Sylla e Ivan Zaytsev, l'ex calciatore di Napoli e Juventus Ciro Ferrara e l'oro nella spada di Parigi 2024 Mara Navarria. Si arricchisce di importanti nomi del mondo dello sport l'elenco dei tedofori di Milano-Cortina 2026. "Ognuno di loro rappresenta i valori più autentici dello sport: passione, rispetto, inclusione e spirito di squadra", sottolinea Luca Santandrea, General Manager Olympic and Paralympic Winter Games Milano Cortina 2026 di Coca-Cola, che del Viaggio della Fiamma Olimpica è Presenting Partner. "Da quasi un secolo - aggiunge Santandrea annunciando i nuovi tedofori - siamo vicini al mondo Olimpico e allo sport", inteso come motore di crescita sociale e personale, "perché crediamo nella sua capacità di unire e di ispirare, trasformando ogni traguardo in una vittoria collettiva" e promuovendo una cultura fondata su fair play, inclusione e rispetto reciproco.

02:09
Il Volo canta l'Inno di Mameli prima di Sinner-Alcaraz

01:47
Una 3-tre preolimpica

Una 3-tre preolimpica

01:47
Sinner, 2025 strepitoso

Sinner, 2025 strepitoso

01:31
L'Italia in Coppa Davis

L'Italia in Coppa Davis

02:32
MCH ALL. CALCIO/TENNIS COPPA ITALIA 18/11 MCH

Tennis, gli azzurri preparano la Davis con il... calcio-tennis

03:06
MCH ALLENAMENTO ITALIA DAVIS 18/11 BERRETTINI-COBOLLI MCH

Tennis, Cobolli e Berrettini si preparano per la Davis

00:54
NEW DICH ORANIZZATORI SRV

3-Tre, gli organizzatori: "Per il territorio evento fondamentale"

01:03
DICH ROCCA-RAZZOLI SRV

Rocca e Razzoli: "Lo slalom azzurro verso l'Olimpiade un punto di domanda"

00:42
MCH PRESENTAZIONE 3-TRE MCH

La"presentazione della 3-Tre allo Studio 10 di Mediaset

04:15
DICH VAVASSORI PRE FINALE DAVIS 2025 DICH

Vavassori: "Gruppo unito, è la nostra forza"

03:34
DICH BERRETTINI PRE FINALE DAVIS 2025 DICH

Berrettini: "Questa Davis nel mio momento migliore"

02:46
DICH SONEGO PRE FINALE DAVIS 2025 DICH

Sonego: "Sono in forma, spero di dimostrarlo"

01:51
DICH VOLANDRI PRE FINALE DAVIS 2025 DICH

Volandri: "La squadra è pronta e motivata"

01:51
Perugia cede al tiebreak

Perugia cede al tiebreak

00:50
Sinner conquista tutti

Sinner conquista tutti: che festa per i tifosi

02:09
conf sinner 15/11

Sinner: "Finale? I"miei genitori avranno cose più importanti da fare"

Sfida Sinner-Alcaraz

Sfida Sinner-Alcaraz

INT PRESIDENTE FITP SU SINNER 16/11 DICH

Binaghi: "Sinner è il leader, noi seguiamo la sua linea"

DICH BERRETTINI PRE FINALE DAVIS 2025 DICH

Berrettini: "Questa Davis nel mio momento migliore"

DICH MALAGO' PREMIO LIEDHOLM DICH

Malagò: "Olimpiade? Le cose stanno andando molto bene"

15:19
Berrettini: "In Davis con un gruppo compatto e fortissimo"
14:10
Automobilismo: Dl Racing approda al mondo GT3 con Lamborghini
13:34
Milano-Cortina: da Compagnoni a Sylla, cresce lista dei tedofori
12:26
Nba, LeBron torna ad allenarsi "Vediamo come reagisce il corpo"
11:57
Miami Heat, Fontecchio ancora protagonista nella vittoria contro i Knicks