Nba, la nazionale Usa di calcio celebra i Knicks

14 Giu 2026 - 10:59
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Per qualche ora il Mondiale può anche essere dimenticato per lasciare spazio alla vittoria dei New York Knicks del titolo Nba, così Folarin Balogun, stella della nazionale Usa e capocannoniere della Coppa del Mondo, dedica un post al basket: "Missione compiuta dai Knicks", scrive sui propri social l'attaccante del Monaco. Balogun è nato nella 'grande mela' prima di trasferirsi con la famiglia in Inghilterra ma la passione per i suoi Knicks è evidentemente rimasta. Newyorkese è anche Tyler Adams che, da sempre, ha mostrato il proprio tifo sfegatato per la squadra di pallacanestro. Il centrocampista del Bournemouth ha postato un video che lo mostra mentre guarda la partita in tv e festeggia al momento della vittoria dei Knicks. "4-1 ai Mondiali e 4-1 dei Knicks nelle Finals Nba", scrive il nazionale Usa.

Grandi festeggiamenti sui social anche da parte di Tim Weah: esterno dell'Olympique Marsiglia, ex della Juventus e figlio di George, indimenticato campione del Milan oltre che presidente della Liberia. Nato a Brooklyn, dove giocano i Nets, ha mostrato pubblicamente la preferenza per i Knicks indossando la maglia numero 33 dei Knicks che in passato è stata indossata da Pat Ewing.

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