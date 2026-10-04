Nba Europe al bivio, martedì l'incontro con Eurolega sul progetto Usa

I vertici di Nba e di Eurolega, rispettivamente per voce del commissioner Adam Silver e del Ceo Chus Bueno, hanno più volte ribadito il desiderio di collaborare assieme e non diventare rivali. "Siamo facendo progressi - ha detto Silver dopo la riunione dei proprietari Nba a settembre -, Nba Europe sarebbe rafforzata dall'unione con Eurolega. È un'opportunità che capita una volta nella vita". Il numero due di Nba, Mark Tatum, è stato altrettanto chiaro nei giorni scorsi: "La nostra visione è unire le forze con Eurolega, Fiba e i club per ridisegnare insieme il sistema del basket europeo".