Nautica: allo Yacht Club de Monaco la quinta edizione degli Explorer Awards

Avere successo agendo al tempo stesso per il bene comune. Sotto l'Alto patronato del principe Alberto II, lo Yacht Club di Monaco prosegue il suo impegno per la nautica da diporto con la quinta edizione degli Explorer Awards La Belle Classe. Creati per incoraggiare un nuovo modo di utilizzare gli yacht, questi premi mettono in risalto progetti in cui la navigazione diventa uno strumento di esplorazione e di scienza. Più che un mezzo di trasporto o di svago, uno yacht oggi può servire per scoprire, comprendere meglio gli oceani, contribuire alla conoscenza e condividere questa esperienza con la società. Gli Explorer Awards incoraggiano quindi gli armatori e i loro capitani a utilizzare gli yacht come moderne piattaforme di esplorazione, aperte a scienziati, esploratori e ricercatori. La giuria internazionale, presieduta da Richard Wiese, presidente dell'Explorers Club di New York, ha assegnato i premi per due categorie: Innovazione e Tecnologia e Ambiente ed Etica. "Monaco è la capitale assoluta dell'innovazione, dei superyacht, del pensiero innovativo, e non solo. È una comunità di persone con nobili intenti. Non solo hanno navi eleganti, bellissime e con un design innovativo, ma niente di tutto questo accade senza una comunità, e una comunità deve includere capitani, soci e i loro armatori, e qui si incontrano tutti e tre", ha affermato Wiese.