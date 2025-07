Sinner vede già oltre Wimbledon: sarà in Arabia per una ricchissima esibizione

Il torneo di Wimbledon è nel vivo, così come la stagione tennistica che vedrà poi il tour sul cemento americano che culminerà con gli Us Open tra agosto e settembre. Tuttavia, Sinner vede già oltre ed è stato annunciato tra i presenti della ricchissima esibizione Six King Slam, in programma in Arabia Saudita dal 15 al 18 ottobre. Con lui, gli altri primi cinque giocatori del ranking mondiale per un totale di sei partecipanti. La sola presenza nel torneo arabo assicura 1,5 milioni di dollari a ciascun tennista. Nel 2024, proprio Sinner aveva vinto in finale contro Alcaraz.