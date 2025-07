Campionato Europeo di Skyrunning, Minoggio e Balendran campioni europei di SkyUltra, Jimenez Venero e Rubtsova di Skyrace

Campionati Europei di Skyrunning, dopo i successi azzurri in gara vertical di giovedì pomeriggio di Daniel Thedy e Benedetta Broggi sulle piste di Aprica, oggi a Corteno Golgi la rassegna contintale è entrata nel vivo con l’assegnazione dei titoli nelle prove SkyUltra (42km 2735 md+) e Skyrace (24.650 km 1500md+). A mettersi la medaglia d’oro al collo l’italiano Christian Minoggio, al suo terzo sigillo su questo tracciato, e la norvegese Shangave Balendran. Campioni europei di Skyrace lo spagnolo Fabian Jimenez Venero e la russa Anastasiia Rubtsova.



Italia nuovamente in festa grazie al successo nella classifica a punti per nazioni davanti a Spagna e Svezia.



Smpre a Santicolo, in contemporanea alle prove continentali, sono andate e in scena anche due gare “open” sullo storico tracciato della Skymarathon Sentiero 4 Luglio (40km 2735 md+) e della sua Mezza Maratona (23km 1500 md+). Qui ad imporsi sono stati Sergio Bonaldi e Aurora Invernizzi. I tempi da battere nelle edizioni a venire resteranno quelli di Nadir Maguet (4h03’01” del 2023) e di Emanuela Brizio datato 2005 (5h10’43”). Nella mezza primo posto keniano di Kiplangat Robert Yegon e Elisa Sortini.



Per il comitato organizzatore questa rassegna continentale si è rivelata una scommessa vinta; sulle montagne e sui sentieri di confine tra la provincia di Brescia e Sondrio, nonostante un meteo non favorevole che ha costretto al rinvio delle partenze odierne, ai nastri di partenza si sono presentati circa 600 atleti da 29 differenti paesi.



LE SFIDE CONTINENTALI:



condizioni meteo al limite per la 28ª edizione della mitica Sentiero 4 Luglio cha ha visto sfilare dinnanzi al Bivacco Davide alcuni dei migliori interpreti europei della specialità. Nonostante la pioggia che ha tenuto in apprensione i volontari dislocati sul percorso, la gara si è svolta regolarmente. Pronti via e, ancora una volta, il piemontese Christian Minoggio si è esaltato staccando i rispettivi avversari e portando a termine una cavalcata trionfale che gli è valso il titolo europeo 2025. Per lui, dopo il forfait del norvegese Stian Angerund, graa in solitaria e finish time di 4h30’26”. Sul podio con lui l’altro azzurro Luca Arrigoni (4h43’21”) e lo spagnolo Dimas Pereira Obaya (4h48’38”). Una sola donna al comando anche nella gara in rosa. La norvegese Shangave Balendran ha staccato le dirette avversarie per poi tagliare a braccia alzate il traguardo di Santicolo in 5h23’25”. Argento sulle spalle della rumena Madalina Ioana Amariei (5h38’58”), mentre il bronzo l’ha conquistato l’azzurra Roberta Jacquin (5h39’09”)



Non solo UltraSkymarathon, l’evento camuno powered by Crazy ha visto l’assegnazione del titolo anche nella specialità Skyrace. Qui ad imporsi ci ha pensato lo spagnolo Fabian Jimenez Venero in 2h03’52” davanti allo svedese Martin Erik Nilsson (2h03’55”) e al francese Lucien Mermillon (2h04’48”). Nel ranking in rosa si è imposta la russa Anastasiia Rubtsova (2h29’46”) davanti alla svedese Agnes Josefsson (2h30’49”) e all’azzurra di casa Corinna Ghirardi (2h32’03”).



LE GARE OPEN:



Come da pronostico ad imporsi sulla marathon ci ha pensato il bergamasco Sergio Bonaldi in 4h36’38” davanti ai lecchesi Mirko Sanelli (4h36’56”) e Erik Gianola (4h38’14”). Al femminile lecchesi ancora protagonisti con il primo posto di Aurora Invernizzi (6h08’43”) su Aurora Bosia (6h11’38”). Sul podio 2025 è salita anche Valentina Moderana (6h33’25”). Nella mezza primo posto keniano di Kiplangat Robert Yegon in 2h02’57” sull’atleta di casa Marco Salvadori (2h03’02”) e sul bergamasco marco Zanga (2h06’29”). Al femminile tutte dietro l’azzurra di corsa in montagna Elisa Sortini (2h34’42”). Bene anche Monica Vagni 2ª in 2h44’57” e Lucia Moraschinelli 3ª in 2h45’28”.



Chiusa la 28ª edizione con un terzo tempo memorabile, l’appuntamento 2026 con la super classica camuna è sempre per il primo week end di luglio.