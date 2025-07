Tour de France: brutta caduta e ritiro per Philipsen

Il corridore avrebbe riportato la frattura alla clavicola o comunque alla spalla destra. Lo ha detto uno dei dirigenti della sua squadra, la Alpecin Deceuninck, parlando ai microfoni della Rai. Philipsen è stato portato in ospedale dove sono in corso gli accertamenti e gli esami radiografici per avere una diagnosi precisa. Si dovrà valutare anche l'entità di una botta alla testa che ha riportato nella rovinosa caduta, anche se il velocista non ha mai perso conoscenza.