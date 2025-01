Musetti: "Felice per 3/o turno e atteggiamento"

"Sono molto felice, molto soddisfatto non solo per aver ottenuto il terzo turno, ma soprattutto per il modo in cui l'ho ottenuto. Sono stati due turni sofferti e oggi, anche se non ho giocato al meglio, è stato importante rimanere sempre attaccato all'avversario e cercare di portarlo al suo limite". Così Lorenzo Musetti, in conferenza stampa, commenta il successo per 3-0 (7-6, 7-6, 6-2) sul canadese Dennis Shapovalov che lo ha promosso al terzo turno dell'Open d'Australia, dove affronterà lo statunitense Ben Shelton. "Nel tie break del secondo set c'è stata la svolta della partita. Lì sono stato bravo, ho mantenuto un ottimo atteggiamento e questo mi rende orgoglioso del lavoro che stiamo facendo - ha spiegato -. Nella mia migliore settimana a livello Slam (Wimbledon, ndr) ho combattutto nelle prime partite poi sono riuscito a trovare il mio miglior tennis. Se vai avanti troppo facilmente poi quando c'è da lottare e soffrire tutti i meccanismi rischiano di saltare. Meglio iniziare così,pronti e preparati a risolvere situazioni complicate". "Ora con Shelton ci affronteremo per la prima volta in uno slam ma ci conosciamo bene, e non sarà un turno facile - ha detto ancora il toscano -. Lui ha ottime qualità, un ottimo servizio e la chiave sarà provare a scardinare il suo gioco. Devo farlo entrare nello scambio, la parte che piace di più a me, e prendere in mano il pallino del gioco, allungare gli scambi ed essere sempre propositivo".