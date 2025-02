Mountain bike, le tappe della 2025 HERO UCI CROSS-COUNTRY MARATHON WORLD CUP

La prima tappa sarà in Italia, con la Capoliveri Legend Cup, storica competizione che si svolge sull’Isola d’Elba sabato 10 maggio e, chiusa la prova d’esordio del circuito, l’appuntamento per i biker è al secondo turno di Andorra con la Naturland, in programma il 1°giugno. Solo un paio di settimane e ci si vedrà nuovamente alla HERO Südtirol Dolomites che aspetta i partecipanti al giro di boa il 14 giugno, riportando il circuito in Italia con una tappa sulle Dolomiti. Domenica 13 luglio i biker in gara correranno in Germania, in occasione della Black Forest ULTRA Bike Marathon. Dopo la pausa ferragostiana, arriva l’ultima tappa, quella che premierà i vincitori della 2025 HERO UCI Marathon World Cup e che si terrà in Spagna il 21 settembre, durante La Tramun Sea Otter Europe a Girona.